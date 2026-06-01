BEYOND TIME hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BEYOND TIME hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,040 ILS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 39,0 Millionen ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 39,0 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at