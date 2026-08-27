BEYOND TIME mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BEYOND TIME veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,13 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,090 ILS je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 39,1 Millionen ILS. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 36,2 Millionen ILS.

Redaktion finanzen.at