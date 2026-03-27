BeyondSpring legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BeyondSpring lud am 25.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,280 USD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,280 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at