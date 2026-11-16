BeyondSpring veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

BeyondSpring ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BeyondSpring die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 1,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BeyondSpring -0,040 USD je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at