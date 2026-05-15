BeyondSpring: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

BeyondSpring präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BeyondSpring ein Ergebnis je Aktie von 0,110 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at