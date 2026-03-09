Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
09.03.2026 12:55:00
Bezahlen ohne Google: Neues Konsortium will Custom-ROM-Hürden beseitigen
Die Nutzung von Banking- und Bezahl-Apps auf Android-Smartphones mit Custom-ROMs ist ein Problem: Das will ein europäisches Industriekonsortium nun ändern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
