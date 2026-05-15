Bezeq Israel Telecom stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bezeq Israel Telecom hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,08 ILS gegenüber 0,110 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.

Bezeq Israel Telecom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,17 Milliarden ILS abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,24 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at