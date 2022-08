Bezeq The Israel Telecommunication hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bezeq The Israel Telecommunication hat am 11.08.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,166 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,171 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,60 Prozent auf 671,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 682,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at