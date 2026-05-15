Bezeq The Israel Telecommunication legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bezeq The Israel Telecommunication ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bezeq The Israel Telecommunication die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,13 USD gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 695,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bezeq The Israel Telecommunication einen Umsatz von 618,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at