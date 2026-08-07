Bezeq The Israel Telecommunication: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bezeq The Israel Telecommunication äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 731,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bezeq The Israel Telecommunication einen Umsatz von 596,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at