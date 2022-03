Bezeq The Israel Telecommunication: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bezeq The Israel Telecommunication stellte am 24.03.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,108 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,097 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Bezeq The Israel Telecommunication mit einem Umsatz von insgesamt 699,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 677,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,27 Prozent gesteigert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,666 USD gegenüber 0,446 USD je Aktie im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,73 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,69 Milliarden USD im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,689 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 2,76 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at