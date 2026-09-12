NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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12.09.2026 06:27:19
Beziehungen ausbauen: Nvidia plant offenbar Milliardeneinstieg bei Anthropic-Börsengang
Anthropics Börsengang könnte einer der größten der Geschichte werden. US-Chipkonzern Nvidia will sich Insidern zufolge dabei beteiligen. Das KI-Start-Up ist auf den Chip-Giganten angewiesen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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11.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
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11.09.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
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11.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
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11.09.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
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11.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
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11.09.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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11.09.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 stärker (finanzen.at)
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11.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)