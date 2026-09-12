NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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12.09.2026 06:27:19

Beziehungen ausbauen: Nvidia plant offenbar Milliardeneinstieg bei Anthropic-Börsengang

Anthropics Börsengang könnte einer der größten der Geschichte werden. US-Chipkonzern Nvidia will sich Insidern zufolge dabei beteiligen. Das KI-Start-Up ist auf den Chip-Giganten angewiesen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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