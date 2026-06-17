Orbital Corporation LtdShs Aktie
WKN: 880033 / ISIN: AU000000OEC2
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17.06.2026 13:14:00
Bezos says the only thing holding back orbital data centers is cost, not science, as he says AI will create jobs
Jeff Bezos is a believer in the idea that data centers can be operational in space — and suggested that microchips could be built there too.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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