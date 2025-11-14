BF Investment: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

BF Investment ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BF Investment die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,61 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BF Investment ein EPS von 9,56 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat BF Investment mit einem Umsatz von insgesamt 193,5 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 0,38 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at