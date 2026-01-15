GRID Aktie
BFI Infinity Initiated a Position in First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure. Is This ETF a Buy?
According to a SEC filing dated January 14, 2026, BFI Infinity Ltd. initiated a new position in First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (NASDAQ:GRID), acquiring 69,908 shares. The estimated transaction value was $10.70 million based on the fund's average price during the quarter. The quarter-end value of the stake also totaled $10.70 million, reflecting the combined impact of the purchase and price movement.The new position represented 6.66% of BFI Infinity Ltd.'s 13F reportable assets under management.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
