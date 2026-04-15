SEC Aktie

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WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453

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15.04.2026 17:41:39

BFI Infinity Ltd. Initiates Stake in Defiance Quantum ETF, According to Recent SEC Filing

According to a recent SEC filing dated April 13, 2026, BFI Infinity Ltd. initiated a new position in ETF Series Solutions - Defiance Quantum ETF (NASDAQ:QTUM)by acquiring 103,726 shares. At quarter-end, the position was valued at $11.13 million, reflecting both the share purchase and market price changes.This new position in QTUM accounted for 6.24% of BFI Infinity Ltd.'s reportable 13F AUM as of March 31, 2026.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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