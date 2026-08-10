BFL Developers stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BFL Developers hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 12,25 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,46 INR je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 140,0 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 96,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at