Julius Bär Aktie
WKN DE: 865625 / ISIN: CH0012083009
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04.05.2026 10:56:53
BG Suisse holt neue CEO von Julius Bär
Die Schweizer Tocher der italienischen Banca Generali hat eine neue Chefin berufen. Die Managerin mit grosser Erfahrung im Wealth Management kommt von Julius Bär und war zuvor 20 Jahre lang bei der UBS.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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