BGaon: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

BGaon äußerte sich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,15 ILS. Im Vorjahresviertel hatte BGaon 0,650 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 188,7 Millionen ILS, während im Vorjahreszeitraum 185,3 Millionen ILS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at