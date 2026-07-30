General Cable Aktie

General Cable für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907001 / ISIN: US3693001089

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30.07.2026 14:23:58

BGC Group, Inc. Profit Rises In Q2

(RTTNews) - BGC Group, Inc. (BGC) revealed earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $72.487 million, or $0.15 per share. This compares with $57.545 million, or $0.11 per share, last year.

Excluding items, BGC Group, Inc. reported adjusted earnings of $170.952 million or $0.35 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.8% to $845.545 million from $784.004 million last year.

BGC Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $72.487 Mln. vs. $57.545 Mln. last year. -EPS: $0.15 vs. $0.11 last year. -Revenue: $845.545 Mln vs. $784.004 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 775 M To $ 835 M

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