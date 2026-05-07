BGC Group, Inc. Reports Rise In Q1 Income

(RTTNews) - BGC Group, Inc. (BGC) reported earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $84.15 million, or $0.17 per share. This compares with $55.16 million, or $0.11 per share, last year.

Excluding items, BGC Group, Inc. reported adjusted earnings of $201.07 million or $0.41 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 43.8% to $955.48 million from $664.24 million last year.

BGC Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $84.15 Mln. vs. $55.16 Mln. last year. -EPS: $0.17 vs. $0.11 last year. -Revenue: $955.48 Mln vs. $664.24 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 785 M To $ 845 M