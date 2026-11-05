General Cable Aktie
WKN: 907001 / ISIN: US3693001089
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05.11.2026 14:14:29
BGC Group, Inc. Reveals Advance In Q3 Income
(RTTNews) - BGC Group, Inc. (BGC) reported earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $71.29 million, or $0.14 per share. This compares with $27.88 million, or $0.06 per share, last year.
Excluding items, BGC Group, Inc. reported adjusted earnings of $165.87 million or $0.34 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 13.0% to $832.56 million from $736.85 million last year.
BGC Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $71.29 Mln. vs. $27.88 Mln. last year. -EPS: $0.14 vs. $0.06 last year. -Revenue: $832.56 Mln vs. $736.85 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 805 M To $ 865 M
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