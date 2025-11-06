General Cable Aktie

General Cable für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907001 / ISIN: US3693001089

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.11.2025 14:57:32

BGC Group Q3 Profit Surges 88.6%

(RTTNews) - BGC Group Inc. (BGC), a financial brokerage and technology company, Thursday announced a significant growth in third quarter earnings, compared to the prior year.

Earnings grew 88.6 percent to $26.78 million from $14.2 million last year. Earnings per share doubled to $0.06 from $0.03 last year.

On an adjusted basis, earnings were $141.1 million or $0.29 per share, while it was $126.6 million $0.26 per share last year.

Looking ahead to the fourth quarter, the company expects pre-tax adjusted earnings of $152.5-$167.5 million, while the prior adjusted earnings were $129.5 million.

Revenue for the fourth quarter is projected to be $720-$770 million, while prior year fourth quarter revenues were $572.3 million.

BGC's board has declared dividend of $0.02 to share Class A and Class B stockholders on record November 26, 2025, payable on December 10, 2025.

Revenue for the quarter increased 31.3 percent to $736.8 million from $561.1 million a year ago.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu General Cable Corp.mehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu General Cable Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen