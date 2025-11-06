General Cable Aktie
WKN: 907001 / ISIN: US3693001089
|
06.11.2025 14:57:32
BGC Group Q3 Profit Surges 88.6%
(RTTNews) - BGC Group Inc. (BGC), a financial brokerage and technology company, Thursday announced a significant growth in third quarter earnings, compared to the prior year.
Earnings grew 88.6 percent to $26.78 million from $14.2 million last year. Earnings per share doubled to $0.06 from $0.03 last year.
On an adjusted basis, earnings were $141.1 million or $0.29 per share, while it was $126.6 million $0.26 per share last year.
Looking ahead to the fourth quarter, the company expects pre-tax adjusted earnings of $152.5-$167.5 million, while the prior adjusted earnings were $129.5 million.
Revenue for the fourth quarter is projected to be $720-$770 million, while prior year fourth quarter revenues were $572.3 million.
BGC's board has declared dividend of $0.02 to share Class A and Class B stockholders on record November 26, 2025, payable on December 10, 2025.
Revenue for the quarter increased 31.3 percent to $736.8 million from $561.1 million a year ago.
