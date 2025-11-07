BGF Retail hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BGF Retail hat am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 4588,08 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BGF Retail 4044,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2 462,30 Milliarden KRW – ein Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BGF Retail 2 325,58 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4219,11 KRW sowie einem Umsatz von 2 441,25 Milliarden KRW in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at