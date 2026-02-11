BGF Retail stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BGF Retail hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 2882,76 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BGF Retail noch ein Gewinn pro Aktie von 2516,00 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2 292,30 Milliarden KRW gegenüber 2 216,47 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2881,29 KRW sowie einen Umsatz von 2 286,73 Milliarden KRW prognostiziert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 11299,53 KRW. Im letzten Jahr hatte BGF Retail einen Gewinn von 11301,00 KRW je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat BGF Retail 9 061,20 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 8 698,76 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 10959,84 KRW je Aktie sowie einem Umsatz von 9 055,99 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at