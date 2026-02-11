|
11.02.2026 06:31:28
BGF Retail stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
BGF Retail gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 136,86 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 123,00 KRW je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 112,10 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 104,21 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 617,45 KRW. Im Vorjahr waren 963,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 469,50 Milliarden KRW gegenüber 388,75 Milliarden KRW im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX fällt zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex nahe der Nulllinie. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.