BGF Retail stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BGF Retail gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 136,86 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 123,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 112,10 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 104,21 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 617,45 KRW. Im Vorjahr waren 963,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 469,50 Milliarden KRW gegenüber 388,75 Milliarden KRW im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at