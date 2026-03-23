BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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23.03.2026 11:30:38
BGH: Kein Erfolg für Klimaklagen gegen BMW und Mercedes
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Deutsche Umwelthilfe ist am Bundesgerichtshof (BGH) mit Klimaklagen gegen BMW und Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) gescheitert. Der Verein wollte vor Gericht durchsetzen, dass den Autoherstellern untersagt wird, nach November 2030 noch Neuwagen mit Verbrennungsmotoren zu verkaufen./kre/jdk/jml/ho/DP/men
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