BGH: Kein Erfolg für Klimaklagen gegen BMW und Mercedes

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Deutsche Umwelthilfe ist am Bundesgerichtshof (BGH) mit Klimaklagen gegen BMW und Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) gescheitert. Der Verein wollte vor Gericht durchsetzen, dass den Autoherstellern untersagt wird, nach November 2030 noch Neuwagen mit Verbrennungsmotoren zu verkaufen./kre/jdk/jml/ho/DP/men