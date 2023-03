BGH nimmt DFB-Regeln für Spielervermittler unter die Lupe

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Frage, inwieweit sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in das lukrative Geschäft der Spielervermittler einmischen darf, steht vor ihrer höchstrichterlichen Klärung. Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt an diesem Dienstag (11.30 Uhr) im langen Streit zwischen dem DFB und dem einflussreichen Spielerberater Roger Wittmann. Die obersten Kartellrichterinnen und -richter können ihr Urteil gleich im Anschluss oder an einem späteren Tag verkünden.

Im Zentrum steht die Frage, ob das 2015 in Kraft getretene DFB-Reglement für Spielervermittler gegen das Kartellverbot verstößt. Es sieht in seiner ursprünglichen Form unter anderem vor, dass Spieler und Vereine nur mit beim DFB registrierten Agenten zusammenarbeiten dürfen, die sich auch den Verbandsstatuten unterworfen haben. Vereinbarte Zahlungen müssen offengelegt werden. Zum Schutz minderjähriger Spieler darf bei ihrer Vermittlung grundsätzlich keine Provision kassiert werden.

Das Frankfurter Oberlandesgericht hatte in einigen Punkten dem DFB und in anderen Punkten Wittmanns Agentur Rogon Recht gegeben. Gegen dieses Urteil haben beide Seiten Revision eingelegt./sem/DP/jha