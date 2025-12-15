AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|
15.12.2025 05:49:41
BGH verhandelt Impfschaden-Klage gegen Astrazeneca
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Bundesgerichtshof (BGH) beschäftigt sich am Montag (11.00 Uhr) mit der Haftung eines Impfstoffherstellers für Gesundheitsschäden nach einer Corona-Schutzimpfung. Das Gericht verhandelt in Karlsruhe über die Klage einer Frau gegen das Unternehmen AstraZeneca.
Die Klägerin wurde im März 2021 mit dem Astrazeneca-Impfstoff Vaxzevria gegen das Corona-Virus geimpft. Nach der Impfung wurden bei ihr verschiedene Gesundheitsschäden festgestellt - darunter ein kompletter Hörverlust auf einem Ohr. Sie führt die Schäden auf den Impfstoff zurück und meint, dieser hätte kein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis gehabt.
Von Astrazeneca verlangt sie vor Gericht Auskunft unter anderem zu bekannten Wirkungen und Nebenwirkungen sowie Schadenersatz. In den Vorinstanzen am Landgericht Mainz und dem Oberlandesgericht Koblenz hatte die Klage keinen Erfolg. Ob der BGH am Montag ein Urteil fällt, ist unklar. (Az. VI ZR 335/24)/jml/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten
|
05:49
|BGH verhandelt Impfschaden-Klage gegen Astrazeneca (dpa-AFX)
|
12.12.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.12.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
12.12.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächelt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
12.12.25
|FTSE 100 aktuell: Anleger lassen FTSE 100 mittags steigen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLCmehr Analysen
|08.12.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|153,00
|-1,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.