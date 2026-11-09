BGI Group AD veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

BGI Group AD lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Redaktion finanzen.at