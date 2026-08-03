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03.08.2026 06:31:29
BGIL Films Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
BGIL Films Technologies hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei -0,05 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,170 INR je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 0,2 Millionen INR, gegenüber 0,6 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 70,97 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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