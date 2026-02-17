|
17.02.2026 06:31:28
BGIL Films Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BGIL Films Technologies hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,030 INR je Aktie vermeldet.
