BGR Energy Systems: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

BGR Energy Systems veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

BGR Energy Systems vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 8,63 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -26,680 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 832,5 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BGR Energy Systems einen Umsatz von 825,4 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at