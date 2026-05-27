27.05.2026 06:31:29

BGR Energy Systems: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

BGR Energy Systems hat am 25.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 106,42 INR. Im Vorjahresquartal waren -45,770 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 501,2 Millionen INR, gegenüber 1,30 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 61,47 Prozent präsentiert.

BGR Energy Systems vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 178,510 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -134,750 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 3,00 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 33,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,52 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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