BGR Energy Systems veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

BGR Energy Systems hat am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

BGR Energy Systems vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 31,06 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -36,740 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 157,9 Millionen INR – eine Minderung von 82,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 886,1 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at