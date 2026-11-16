BGR Energy Systems: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BGR Energy Systems hat am 14.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 76,72 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BGR Energy Systems ein Ergebnis je Aktie von -8,630 INR vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 80,46 Prozent auf 162,7 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 832,5 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at