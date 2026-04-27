Bgrimm Magnetic Materials Technology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bgrimm Magnetic Materials Technology hat sich am 25.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 CNY gegenüber 0,110 CNY im Vorjahresquartal.

Bgrimm Magnetic Materials Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 259,4 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 234,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at