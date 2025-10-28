Bgrimm Magnetic Materials Technology öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bgrimm Magnetic Materials Technology hat am 25.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,16 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,160 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 304,3 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 255,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at