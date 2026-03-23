23.03.2026 06:31:29

Bgrimm Magnetic Materials Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bgrimm Magnetic Materials Technology hat am 21.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,21 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,140 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 450,4 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 447,9 Millionen CNY.

Bgrimm Magnetic Materials Technology hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,660 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,560 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,31 Milliarden CNY, während im Vorjahr 1,18 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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