Bgrimm Magnetic Materials Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bgrimm Magnetic Materials Technology äußerte sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bgrimm Magnetic Materials Technology ein EPS von 0,180 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 398,0 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 317,8 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at