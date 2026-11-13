BGrimm Power präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BGrimm Power ließ sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BGrimm Power die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BGrimm Power ein EPS von 0,110 THB je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,23 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,35 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at