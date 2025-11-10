BGSF: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

BGSF hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat BGSF 26,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 62,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 71,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at