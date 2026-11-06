BGSF stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BGSF hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,520 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 25,1 Millionen USD – eine Minderung von 6,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 26,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at