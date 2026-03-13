|
BGSF zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
BGSF hat am 11.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,100 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat BGSF im vergangenen Quartal 22,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 65,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BGSF 64,4 Millionen USD umsetzen können.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,040 USD. Im Vorjahr hatten -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 65,76 Prozent auf 93,31 Millionen USD. Im Vorjahr hatte BGSF 272,50 Millionen USD umgesetzt.
