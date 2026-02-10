10.02.2026 06:31:29

BH zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BH veröffentlichte am 09.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1007,12 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -154,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat BH mit einem Umsatz von insgesamt 508,04 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 487,88 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 4,13 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 496,00 KRW prognostiziert, während sie den Umsatz bei 536,59 Milliarden KRW gesehen hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1353,29 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 2133,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat BH im vergangenen Geschäftsjahr 1 792,66 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BH 1 754,44 Milliarden KRW umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 922,43 KRW je Aktie sowie einen Umsatz von 1 821,33 Milliarden KRW festgelegt.

