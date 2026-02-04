|
Bhageria Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Bhageria Industries lud am 02.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,56 INR, nach 2,78 INR im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,42 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bhageria Industries einen Umsatz von 1,70 Milliarden INR eingefahren.
