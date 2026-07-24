Bhageria Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bhageria Industries hat am 22.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 7,83 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,58 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 81,87 Prozent auf 2,86 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at