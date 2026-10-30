Bhageria Industries legte Quartalsergebnis vor

Bhageria Industries hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 12,81 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bhageria Industries 2,70 INR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bhageria Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 122,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,56 Milliarden INR im Vergleich zu 2,04 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at