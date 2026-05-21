Bhagiradha Chemicals Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bhagiradha Chemicals Industries hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bhagiradha Chemicals Industries ein EPS von -0,080 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1,58 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bhagiradha Chemicals Industries 1,23 Milliarden INR umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,40 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,14 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 5,36 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 4,40 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at