11.02.2026 06:31:28
Bhagiradha Chemicals Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bhagiradha Chemicals Industries stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,36 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,280 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Bhagiradha Chemicals Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
